وصل عضو هيئة الرئاسة لـ"​حركة أمل​" ​خليل حمدان​ إلى ​ابيدجان​، لإحياء ذكرى اخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، ممثلاً رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وبدعوة من جمعية التعاون و​كشافة الرسالة الاسلامية​ في ​ساحل العاج​ وكان في استقباله ​السفير اللبناني​ خليل محمد ورئيس جمعية البر والتعاون الحاج محمود ناصرالدين والسيد جواد الموسوي ووجوه من أعضاء الجالية اللبنانية. وقد استقبل حمدان عدد من أبناء الجالية في مقر جمعية البر والتعاون.

وحضر مجلس عزاء حسيني أقامته الجمعية حيث عرضت كشافة الرسالة الإسلامية مشهدية عن الإمام الصدر وكانت كلمة لإسماعيل بحسون تحدث فيها عن إنجازات الإمام الصدر والدور الذي تكمله "حركة أمل" على درب الإمام الصدر بقيادة بري، ومن ثم كان مجلس عزاء تلاه الشيخ محمد شرارة.

هذا وسيقام اليوم إحتفالا بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعون لإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، يتحدث فيه حمدان ممثلاً بري، وكذلك كلمة للسفير اللبناني في ساحل العاج، وكلمة للأب حسان ابو سرحان رئيس الإرسالية اللبنانية في ​أبيدجان​.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدان وصل الى ابيدجان ممثلا بري للمشاركة في الذكرى السنوية ٤١ لإخفاء الامام الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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