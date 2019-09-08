بهية الحريري التقت رئيس اتحاد بلديات جزين وجمعية الطاقة اللبنانية

استقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في مجدليون، رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ​خليل حرفوش​، يرافقه رئيس جمعية الطاقة اللبنانية (LNE) غسان الخوري مع وفد من الجمعية، بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في الجنوب ناصر حمود، حيث اطلعها الوفد على التحضيرات لـ"مؤتمر تنمية الجنوب" الذي تنظمه الجمعية في 26 تشرين الأول في دار العناية - الصالحية. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الإقتصادية وشؤون تنموية وعامة.

وكانت الحريري استقبلت وفدا من رؤساء الأقسام في ​مستشفى صيدا الحكومي​، قدموا لها الشكر على جهودها في تأمين جزء من مستحقات المستشفى ومن رواتب الموظفين المتأخرة.