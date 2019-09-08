بهية الحريري التقت رئيس اتحاد بلديات جزين وجمعية الطاقة اللبنانية

استقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، في مجدليون، رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش، يرافقه رئيس جمعية الطاقة اللبنانية (LNE) غسان الخوري مع وفد من الجمعية، بحضور منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود، حيث اطلعها الوفد على التحضيرات لـ"مؤتمر تنمية الجنوب" الذي تنظمه الجمعية في 26 تشرين الأول في دار العناية - الصالحية. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الإقتصادية وشؤون تنموية وعامة.
وكانت الحريري استقبلت وفدا من رؤساء الأقسام في مستشفى صيدا الحكومي، قدموا لها الشكر على جهودها في تأمين جزء من مستحقات المستشفى ومن رواتب الموظفين المتأخرة.
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