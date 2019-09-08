الياس حنكش: قدرتنا على المعارضة من خارج الحكومة أفضل

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "​حزب الكتائب​" رفض الإتفاق الذي حصل بين أفرقاء السلطة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري، معتبراً أن نهج ​المحاصصة​ بات أمراً واقعاً.

ورأى حنكش أن هذا النهج يؤدي إلى ما يشبه الشهر العسل بين أفرقاء السلطة، عندما يكون هناك تعيينات، بينما قد يؤدي إلى حرب أهلية عند الإختلاف في ما بينهم.

واعتبر حنكش أن هناك حكومات ضمن الحكومة الواحدة، لافتاً إلى أن أحداً لا يستطيع أن يعطي رقماً عن عدد المعابر غير الشرعية على سبيل المثال، مشيراً إلى أن "الكتائب دفع ثمن خروجه من السلطة، لكن الحزب قدم 6000 شهيد من أجل لبنان، وبالتالي لا يتأثر إذا ما حصل على منصب بالزائد أو بالناقص"، مضيفاً: "كان من الممكن أن نكون شهود زور، لكن قدرتنا على المعارضة من الخارج أفضل".