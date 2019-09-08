نشرت "​اليازا​" مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان المدنيين يلزمون جميع الراغبين بركن سياراتهم على الطريق العام امام احد المنتزهات في ادونيس ​نهر ابراهيم​ بدفع 3000 ليرة لبنانية والا يمنع المواطن من ركنها تحت طائلة تعرضه للاهانة والطرد من المحلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليازا: شبان يلزمون الراغبين بركن سياراتهم امام احد منتزهات نهر ابراهيم بدفع 3000 خوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.