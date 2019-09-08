طالبان: إلغاء ترامب المحادثات سيؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأميركيين

أعلنت "​حركة طالبان​" أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلغاء محادثات السلام مع قادتها سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأميركيين وخسارة مزيد من الأصول الأميركية".

وأوضح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان أنه "سيعاني الأميركيون أكثر من أي جانب آخر بسبب إلغاء المحادثات".

ولفت الى أن "المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان في 23 أيلول".

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