الدفاع التركية: الأنشطة المشتركة مع الجانب الأميركي شرق الفرات متواصلة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ ان "الأنشطة المشتركة مع الجانب الأميركي شرق الفرات من أجل انسحاب الإرهابيين وعودة السوريين متواصلة دون إتاحة المجال للتأخر".

ولفتت الوزارة في بيان لها الى أن "الدوريات المشتركة ستتواصل جوا وبرا، في الأيام المقبلة، بغية المضي قدما في تأسيس المنطقة الآمنة وفق الجدول الزمني المحدد".

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