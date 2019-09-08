نتانياهو: نحذر أي من تسول له نفسه الاعتداء على مواطنينا وجنودنا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "أي من تسول له نفسه الاعتداء على مواطنيه وجنوده".

وأكد نتانياهو في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية أن "بلاده تتحرك ضد أي محاولة للاعتداء على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين، بدعوى المحافظة على أمن إسرائيل".

ولفت الى "أنني عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن، حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأميركي، ​مارك إسبر​".

وأشار نتانياهو الى "أنني تناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبا، وفي الدرجة الأولى القضية ال​إيران​ية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً ​حزب الله​، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع ​الولايات المتحدة​ قبل غيرها".

وأكد أنه "من المحتمل زيارته ل​روسيا​ أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس الروسي فيلاديمير ​بوتين​، بزعم تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران".

وأوضح نتانياهو أن "​قطاع غزة​ ليس استثناء ضمن هذا النشاط"، لافتا إلى أن "​الجيش الإسرائيلي​ شن الليلة الماضية غارات على أهداف في عمق قطاع غزة".

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