فاجعة واد “دمشان”.. الشوباني: الحافلة كانت تحمل أكثر من 50 راكبا!

على خلفية فاجعة مقتل ستة أشخاص، وتسجيل عدد من المفقودين، في حادث انقلاب حافلة نواحي الرشيدية، وجه الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، دعوة من أجل الحيطة، والحذر.

وكتب الشوياني، اليوم الأحد، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يقدم فيها التعازي لعائلات الضحايا، موضحا أن الحادث كان نتيجة جرف المياه لحافلة للنقل العمومي، على متنها أكثر من خمسين راكبا.

وفي ذات السياق، دعا الشوباني إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المخاطر، التي تهدد سلامة الركاب، وتعرض أرواحهم للخطر.

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واستيقظت الراشيدية، صباح اليوم الأحد، على فاجعة انقلاب حافلة، أسقطت ستة قتلى، وعشرات المصابين، حيث أعلنت السلطات وفاة ستة أشخاص، وإصابة 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين، تؤمن الربط بين الدارالبيضاء، والريصاني، انقلبت، صباح اليوم، في قنطرة “واد دمشان” على مستوى جماعة الخنك إقليم الرشيدية، جراء السيول الفيضانية، التي شهدها الوادي.

وأوضحت السلطات أنه على إثر هذا الحادث انتقلت إلى عين المكان كل المصالح المعنية والمختصة، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين، الذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة.

ولا يزال مفقودون جراء الحادث، إذ أعلنت السلطات تعبئة كافة الإمكانات البشرية، واللوجستيكية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة، المعتبرين، حاليا، ضمن تعداد المفقودين.