قضية هاجر تكسب تضامنا متزايدا ونشطاء دوليون ينضمون لهاشتاغ #freehajar

توسعت حملة التضامن مع الصحافية المعتقلة، هاجر الرسوني، بشكل كبير خلال الساعات الماضية، إذ انضم نشطاء مغاربة، وأجانب إلى المنادين بإطلاق سراحها.

وأطلق المتضامنون هاشتاغ #FreeHajar وهاشتاغ#JournalismIsNotACrime ، وهو الهاشتاغ، الذي انضمت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش” عبر حسابها الرسمي في “توتيتر”، وفروعها الإقليمية، منددة باعتقال الريسوني، والتهم، التي وجهت إليها.

كما التحق نشطاء حقوقيون، وصحافيون دوليون إلى الحملة المطالبة بالحرية لهاجر على الهاشتاج المذكور، منهم الفرنسية بولين باكارد الصحافية في “فرانس 24” الدولية، والناشطة، والصحافية المصرية الأمريكية، منى الطحاوي، وغيرهم ممن دعوا إلى مشاركة واسعة للتنديد بهذا الاعتقال.

كما دعت عايدة العلمي الصحافية المغربية، المقيمة في واشنطن صحافيي العالم إلى مساندة هاجر الريسوني، التي يتم استهدافها باستعمال بشع لحياتها الخاصة، حسب وصفها.