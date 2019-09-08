الإحصاء الفلسطيني: الأمية تنخفض لدى الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوما الأحد، تراجع نسب الأمية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغزّة المحاصرة، إلى 2.8 بالمئة خلال العام الماضي، بعدما بلغت 3.3 بالمئة عام 2017.

وقال الإحصاء في بيان، في مناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم، إن عدد الأميّين في فلسطين بلغ نحو 83 ألفا، نزولا من 95 ألفا في 2017.

والفرد الأميّ بحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، هو الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وذكر الإحصاء، أن معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم، "بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8 بالمئة في 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بعدد 64.6 مليونا".

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وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8 بالمئة خلال 2016، بعدد 750.1 مليونا منهم 472.9 مليونا من الإناث.

وأورد التقرير، أن انخفاضا طرأ على معدل الأمية في فلسطين منذ 1997، نزولا من 13.9 بالمئة.

وفي 2018، بلغت نسبة الأمية لدى الذكور في فلسطين، 1.3 بالمئة (20.2 ألف أمي)، و4.3 بالمئة بين الإناث (62.6 ألف أميّة).

وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3 بالمئة، و2.4 بالمئة في قطاع غزة.