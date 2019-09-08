مجد الكروم: حريق في محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في محل تجاري بمدخل بلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور، بعد ظهر اليوم الأحد.
وأسفر الحريق عن أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
واستدعيت طواقم إطفاء وإنقاذ إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها وإخراج الدخان الناتج عن الحريق.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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