قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بقتل حمد سلامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا اليوم، الأحد، اعتقال المشتبه به في جريمة قتل الشاب حمد سلامة (24 عاما) من مدينة قلنسوة لمدة 5 أيام.
وقُتل الشاب سلامة أول من أمس، الجمعة، في شجار اندلع مع معتقل آخر في مشفى "ليف هشارون" للعلاج النفسي وسط البلاد.
وقدمت النيابة العامة، مؤخرا، لائحة اتهام ضد الضحية جاء فيها أنه "هدد بتنفيذ عمليات عدة مرات"، وأنه أدين بحيازة سكين وشفرة بطول 19 سم، وأُرسل لمصحة نفسية لفحص أهليته للخضوع للمحكمة.
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