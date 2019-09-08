مقتل 8 عناصر من داعش شمالي العراق في غارة للتحالف الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الأحد، مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية للتحالف الدولي على جزيرة حاوي ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت السلطات في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل ما أسفرت عن قتل ٨ إرهابيين من عصابات داعش".





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ويحاول داعش العودة إلى العراق بعد فقدان خلافته المزعومة، حيث شهدت محافظة ديالى سلسلة من الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، رغم العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق لا تزال عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.