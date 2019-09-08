تنديد سوري بالقوات المشتركة على الحدود

نددت سوريا في بيان رسمي، الأحد، بدوريات أمريكية تركية مشتركة في منطقة حدودية شمال شرقي البلاد، واصفة إياه بأنه "انتهاك سافر" لسيادتها.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن الخطوة انتهاك "لسيادة ووحدة أراضي" البلاد.

وأشارت إلى ما تعتبره الحكومة محاولات تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة لتقسيم سوريا.

Advertisements

وعبرت عربات عسكرية تركية شمال شرقي سوريا لبدء دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" على بُعد نحو 15 كم شرق مدينة أكاكالي الحدودية التركية، بالقرب من تل أبيض في سوريا.

ودخلت 6 آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 7 أغسطس/آب الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية.

يشار إلى أن قوات حماية الشعب الكردية تسيطر على المنطقة الواقعة شرق الفرات في سوريا.