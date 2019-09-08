ميليشيا الحوثي في المصيدة.. ثلاجة مستشفى ذمار تمتلأ بجثث الانقلابيين بينهم قيادات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

استقبل مستشفى ذمار في اليمن، عشرات القتلي من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات عسكرية بارزة، حسب ما كشفته مصادر طبية يمنية.

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وقالت مصادر، إن عددًا من عناصر الميليشيات الحوثية، قتلوا في جبهات القتال بمحافظة صعدة، معقل الميليشيات، على يد الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية، لافتة إلى أنه من بين قتلى القيادات الحوثية الذين استقبلتهم ثلاجة مستشفى ذمار العام، هذا الأسبوع، القياديين في الميليشيات “قيس الهمداني، ومصطفى زبن الله الشبيبي، ومحمد نجيب الحاذق، وأبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي” وآخرين، فضلًا عن مقتل عدد آخر من القيادات تتكتم الميليشيات عنهم.

ووأضحت أن الميليشيات الحوثية، بعد خسارتها للكثير من مقاتليها، وبعد رفض القبائل في محافظة ذمار رفدها بمزيد من المقاتلين، اضطرت إلى إرسال بعض قياداتها ممن يوصفون بـ”الزنابيل”، للقتال في جبهات الحدود، فيما توسع الحوثيون في إنشاء مزيد من المقابر بالتزامن مع سقوط العشرات منهم في المواجهات مع التحالف والجيش اليمني

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.