بيان “سعودي – إماراتي” مشترك حول الحوار اليمني بين الحكومة والمجلس الانتقالي

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أصدرت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بيانا مشتركا، رحبا فيه باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للدعوة للحوار.

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وشدد البيان على أهمية استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأضاف أن الدولتان عملتا بتنسيق وثيق، مع مختلف الأطراف، على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وأكدت الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.