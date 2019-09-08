صحيفة إماراتية: توطين الوظائف يخضع إلى مراجعات حكومية دورية

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية إن ملف توطين الوظائف يتصدر جدول أعمال الحكومة، نظرا لأهميته في تنمية رأس المال البشري وتحسين قدراته وتوظيفها بأفضل شكل في مختلف القطاعات.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الأحد - تابعها "الخليج 365" - خاصة في ظل حزمة القرارات الأخيرة المرتبطة بتحسين النشاط الاقتصادي، وإقامة المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص، والتي ستحتاج إلى قوى وطنية عاملة مؤهلة ومدربة وقادرة على المنافسة.

وأضافت أن مطالبات شبابية متعددة بتوطين الوظائف وتفعيل هذا الملف، تجد اهتماما من القيادة التي تشدد دوما على أهمية تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، كما استمرت الحكومة بجهودها في اقتراح الحلول والتوصيات لرفع نسب التوطين في قطاعات العمل المختلفة بالدولة.

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وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن توطين الوظائف، يخضع إلى مراجعات حكومية دورية ترصد ما وصل إليه هذا الملف المهم في القطاعين الحكومي والخاص، ولا أدل على ذلك من احتلاله موقعا بين البنود الستة في رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسيحظى هذا البند بمزيد من المتابعة والنقاش لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفير الوظائف للمواطنين، بصفته أولوية وطنية.

وأمس قالت الصحيفة ذاتها ، "وقفت الإمارات مع خيار الشعب السوداني ومساره السياسي ضمن الإطار الوطني الذي أدى إلى تشكيل المجلس السيادي بعد حوار مسؤول قاده المجلس العسكري وقوى المعارضة، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن واستقراره، مدعومين بتطلعات الشعب المشروعة إلى مستقبل مزدهر لهم وللأجيال القادمة".

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة السبت - تابعها "الخليج 365" أكد أن الإمارات حرصت على تقديم الدعم للمسار السياسي والحوار السوداني إلى أن استطاع الوصول لتشكيل حكومة ستؤدي اليمين القانونية اليوم ممثلة لأغلب الأطياف والقوى السودانية، في مؤشر واضح على مستوى الوعي الوطني الذي تمتعت به جميع تلك الأطراف للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وتحمي الوطن من محاولات "الإخوان" إشاعة الفوضى والقتل.

وقالت : يأتي اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ليعطي دفعة للعلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين، ويؤكد استمرار وقوف الإمارات إلى جانب السودان الشقيق في سعيه نحو بناء الوطن وتحقيق التنمية.

واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول : مرحلة جديدة يدخلها السودان بتفاؤل عقب نجاحه في هذه الخطوات، والإعلان عن اكتمال التشكيلة الحكومية، للانطلاق نحو الإنجاز، مستعيناً بأصدقاء ومحبي الشعب السوداني، وما تحقق من انفراجة كبيرة بوقف عقوبات دولية فرضت على السودان وشعبه جراء سياسات النظام السابق.