وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

الموجز

شهد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أحيلوا للتقاعد فى الأول من يوليو 2019 .

وألقى عدد من القادة المكرمين كلمة قدموا خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة، لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط علي كافة المستويات، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل .

وقلّد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

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ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف .

وأكد الفريق أول محمد زكى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءاً لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .

حضر الحفل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .