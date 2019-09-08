اشار النائب ​سمير الجسر​ إلى أن "السرعة التي تحرك بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وإعطاؤه التوجيهات اللازمة للجهات المعنية لمعالجة مشكلة ​الكهرباء​ في ​مدينة طرابلس​ و​الميناء​، والتي اتت ثمارها بسرعة بالرغم من حجم الاعطال، انما تعكس مدى ​المحبة​ والاهتمام التي يوليهما الحريري لطرابلس والميناء واهلهما".



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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: توجيهات الحريري بمعالجة مشكلة الكهرباء تعكس مدى محبته لاهل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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