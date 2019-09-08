نفاع: كثرة أعياد السيدة العذراء دليل على مدى أهميتها ودورها

أقيم قداس احتفالي في كنيسة ​سيدة الحصن​ - إهدن لمناسبة عيد ميلاد السيدة ​العذراء​، ترأسه المعاون البطريركي في ​بكركي​ المطران جوزيف نفاع والمونسنيور إسطفان فرنجية وخدمته جوقة رعية إهدن - ​زغرتا​.

واعتبر المطران نفاع ان "نجتمع اليوم بعيد جديد للعذراء مريم، وكثرة أعيادها في الكنيسة دليل على مدى أهميتها ودورها"، مضيفا "ان هذا العيد له خصوصية فهو عيد ميلادها هي التي ولدت بلا دنس والله حفظها من الخطيئة الأصلية". مشيرا الى ان "قد نسأل: اذا الله وهب العذراء مريم كل هذه النعم فهي ماذا فعلت؟ ولماذا اختارها هي بالذات؟ والجواب هو أن الله اختار مريم لأجلنا ووهبها هذه النعم لأجلنا كي نكون مرتاحين وفرحين، ولولا هذه النعم الذي وهبها إياها لكنا اليوم في خطايانا وكنا ما اكتشفنا جمال إيماننا المسيحي".

وشدد نفاع على ان "علينا ان نفرح بهذا العيد وبعطية العذراء مريم ومهما اعدنا اليه لن نعيد اليه جزءا مما أعطانا اياه والذي ليس له ثمن ولا حدود العذراء مريم".