أحمد الحريري رعى يوما صحيا مجانيا للمستقبل في مزبود

رعى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، ممثلا بالمنسق العام للتيار في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، يوما صحيا مجانيا، نظمه قطاع المهن الحرة في التيار تحت عنوان "صحتك عزيزة عقلبنا"، في مركز بيت الصحة ـ طريق المستشفى المركزي في مزبود، وحضره عضو المكتب السياسي في التيار رفعت سعد، رؤساء بلديات ومخاتير، مسؤول التيار في مزبود أمير عاشور، وأعضاء مكتب المنسقية ومنسقي القطاعات والمصالح في التيار، السفير نزيه عاشور، اندية وجمعيات واطباء وممرضون وممرضات وشخصيات وحشد من الأهالي.
وتضمن اليوم الصحي معاينات وتوزيع ادوية مجانية وفحوصات مخبرية مجانا، تشمل اوكسجين الدم وتخزين السكر والسكري وترقق العظام وفحص فقر الدم للأطفال وفحص الكوليسترول والدهون الثلاثية (Triglyceride)، وإستمر اليوم الصحي ليوم واحد على أيدي فريق طبي وتمريضي وصيدلي متخصص.
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