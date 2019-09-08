وزير البيئة تولى عملية تنظيف احد الاحراج في سحمر

استهل وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في سحمر الحملة الوطنية لحماية الاحراج من ​الحرائق​، وتولى عملية تنظيف احد الاحراج من الحشائش للوقاية من خطر الحرائق. وفي كلمة له اوضح جريصاتي أن "المعركة تغيرت لم نعد نقاتل في سحمر مع نفس العدو بل بتنا نقاتل اليوم لنحافظ على ما تبقى بأرضنا من بيئة، وبنفس الحماس الذي قاتلنا فيه ضد العدو الذي كان يريد أن يأخذ أرضنا يجب أن نقاتل لنحمي أرضنا، الشجر يحتاج لحماية وصخورنا تحتاج حماية من القلع العشوائي ومن الكسارات العشوائية التي تأكلها، وطيورنا تحتاج لحماية من الصيادين غير المسؤولين".

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