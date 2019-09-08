بلدية الهبارية دشنت قاعة في البلدة بالتعاون مع اليونيفيل

ازاحت بلدية الهبارية الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم قاعة "مسلم عقل" بعد ان عملت على تأهيلها وتجهيزها بالمعدات اللازمة بالتعاون مع الكتيبتين الهندية والاسبانية ومكتب الشؤون المدنية في اليونفيل وذلك بحضور النائب ​قاسم هاشم​ وقائممقام ​حاصبيا​ احمد الكريدي والمحامي خالد سويد وشخصيات ومخاتير.

من جهته شكر رئيس ​البلدية​ ايمن شقير الكتيبتين الهندية والاسبانية على هذه اللفتة الكريمة وما تقدمانه من مشاريع انمائية لابناء المنطقة، مؤكدا على العلاقة المتينة التي تربط ​قوات اليونفيل​ والسكان المحليين.