دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاداء مهامها بمهنية وحيادية.
وخلال استقباله اليوم الاحد في طهران المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كرنل فروتا، اشار ظريف الى التعاون بين ايران والوكالة والذي افضى الى العديد من تقارير الوكالة المؤكدة لتنفيذ الاتفاق النووي من قبل ايران، معتبرا ان "اجراءات ايران في خفض التزاماتها النووية ازاء عدم تنفيذ الالتزامات من قبل الاطراف الاوروبية، تأتي في اطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي".
من جانبه اشار فروتا الى جهود الوكالة لبناء الثقة، مؤكدا تنفيذ الوكالة انشطة التحقق من الصدقية بصورة مهنية وحيادية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف أبلغ مدير وكالة الطاقة الذرية أن الاتفاق النووي يسمح لإيران بتقليص التزاماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.