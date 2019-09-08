ظريف أبلغ مدير وكالة الطاقة الذرية أن الاتفاق النووي يسمح لإيران بتقليص التزاماتها

دعا وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ لاداء مهامها بمهنية وحيادية.

وخلال استقباله اليوم الاحد في ​طهران​ المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كرنل فروتا، اشار ظريف الى التعاون بين ايران والوكالة والذي افضى الى العديد من ​تقارير​ الوكالة المؤكدة لتنفيذ ​الاتفاق النووي​ من قبل ايران، معتبرا ان "اجراءات ايران في خفض التزاماتها النووية ازاء عدم تنفيذ الالتزامات من قبل الاطراف الاوروبية، تأتي في اطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

من جانبه اشار فروتا الى جهود الوكالة لبناء الثقة، مؤكدا تنفيذ الوكالة انشطة التحقق من الصدقية بصورة مهنية وحيادية.

