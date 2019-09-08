خارجية سوريا دانت الدوريات الأميركية التركية المشتركة في منطقة الجزيرة السورية

أعلن مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​ لوكالة سانا أنّ "​سوريا​ تدين بأشد العبارات قيام ​الإدارة الأميركية​ والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة ​الجزيرة​ السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي ​الجمهورية العربية السورية​"، مشيرا الى ان "سوريا تؤكد أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا موصوفًا بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا بعد الإنجازات الميدانية التي حققها ​الجيش​ العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية".

وأشار المصدر إلى أنّ "سوريا تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وتؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي سوريا".