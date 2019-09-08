الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على خطف السوري فاتح جمعة القطيش

أعلنت قيادة الجيش أن "دورية من ​مديرية المخابرات​، أوقفت في محلة العرقوب- جرد الضنية كلاً من اللبنانيين (ع.أ) و(م.ق) والأشقاء (م.ي) و(ف.ي) و(ع.ي)، لإقدامهم بتاريخ السابع من الجاري على خطف السوري فاتح جمعة القطيش بقوة ​السلاح​ في منطقة أبي سمراء- ​طرابلس​، وسلبه مبلغاً مالياً بعد انتحالهم صفة أمنية وقد تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو القطيش، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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