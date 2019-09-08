بكلمتين مظللتين تتذكر الملكة إليزابيث الشخصيات التي تقابلها









اسماء السيد - كي تتذكر الملكة إليزابيث الشخص الذي تقابله، ابتكرت طريقة تقوم على تظليل كلمتين في ملفه، تجدهما الأكثر تعريفًا به. وهكذا تستطيع تذكر الشخصيات التي تقابلها يوميًا.

الملكة إليزابيث الثانية امرأة مختلفة، لها قدرة فائقة على وزن الأمور. راكمت على مدى عقود خبرة سياسية طويلة مكنتها من تجاوز الكثير من الصعاب والأزمات. ويبدو أن الكتب التي صدرت عنها وعن المحيطين بها تقدم نبذة عن حياتها.

تجاوزت الملكة إليزابيث التسعين، إلا أنها ما زالت حريصة على المشاركة في المناسبات واللقاءات العامة، وعلى التحدث مع القادة والشخصيات العامة الذين يزورونها. ومن الصعب حتى تقدير عدد الأشخاص الذين اضطرت للقائهم خلال فترة حكمها.

استراتيجية ذكية

لم تعد ذاكرة الملكة كما كانت من قبل، وهي تجد صعوبة في تذكر المعلومات العامة عن الأشخاص الذين ربما تقابلهم بحكم منصبها. لذلك ابتكرت استراتيجية ذكية تعتمد على أن يتم تلخيص المعلومات الخاصة بكل شخص ستقابله بكلمتين فقط.

تُعتبر الكاتبة البريطانية الشهيرة جوليا دونالدسون التي تشتهر بقصصها المذهلة للأطفال، وبينها كتاب "غروفالو"، خبيرة في هذه الاستراتيجية؛ إذ تقول لموقع "ويمن" الأسترالي أن عملية التذكر تبدأ بتقديم ملف يحوي العديد من الأوراق، تحتوي كل منها على أهم المعلومات عن الشخصيات التي ستقابلها الملكة.

Advertisements

تقوم الملكة إليزابيث بعد ذلك بقراءة كل ورقة بعناية، ثم تظليل كلمتين فقط من الكلمات الموجودة بالورقة، تعتقد أنهما أكثر الكلمات تعبيرًا عن الشخص الذي ستقابله. وعندما يحين وقت المقابلة، يقوم أحد الموظفين المختصين بإظهار الكلمتين للملكة، فتتذكرهما.

مواقف طريفة

تقول دونالدسون إنها قابلت الملكة مرة، فقالت لها: "نعم، أنا أعرفك، أنت الكاتبة المشهورة"، فأدركت الكاتبة البريطانية حينها أن الملكة قد اختارت كلمتي "كاتبة" و"مشهورة" لتظللهما عندما قرأت الورقة التي تحتوي على معلومات عنها.

بكلام نابع من القلب، تعبر دونالدسون عن إعجابها الكبير بالملكة: "إنها تقوم بهذه الحيلة مع حوالي 75 شخصًا في كل جلسة، وتقف على قدميها طوال الوقت".

مع ذلك، بات منصب الملكة يزعجها أحيانًا؛ إذ كشف أحد ضباط سلاح الجو الملكي البريطاني عن تعبيرها، في أثناء تجولها معه في الصيف الماضي بقلعة بالمورال، عن حزنها من الحذر والرهبة الشديدين اللذين يشعر بهما كل من يقابلها، متمنيًة لو كان بإمكانها أن تتخفى وتمشي وسط الناس وتتصرف بحرية، وتتبادل الكلام مع أي شخص تصادفه.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "ميرور". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/queen-uses-clever-two-word-19576634