بعد نتيجة المرحلة الثالثة.. التعليم العالي توضح موعد تسليم كشوف الترشيحات للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية لطلاب تنسيق 2019 لشئون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد، بعد اعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية (مرحلة تقليل الاعتراب) للمرحلة الثالثة، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء، وتنتهي مساء الجمعة القادم.

وكانت قد أعلنت التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة عام 2019، صباح اليوم الأحد، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لإجمالي 198554 طالبًا وطالبة .

وأشارت التعليم العالي، إلى أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع عدد (555652) طالبًا وطالبة في المراحل الثلاث.