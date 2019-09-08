أورمان المنوفية تطلق مبادرة "طمن قلبك" لعلاج مرضى القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة "طمن قلبك" بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة، وإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للحالات المطلوب لها ذلك، وبالمجان تمامًا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن مبادرة "طمن قلبك" التي أطلقتها الجمعية تأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين.

وأشار "شعبان" إلى أن مبادرة "طمن قلبك" تستهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب غير القادرين من جميع الأعمار بالتعاون مع أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب في جميع مراكز المحافظة (أشمون- الباجور- بركة السبع- تلا- السادات- شبين الكوم- الشهداء- قويسنا- منوف).

وكانت جمعية الأورمان قد نجحت وحتى الأن من إجراء 3215 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين فى محافظة المنوفية، من إجمالى عدد 41.415 عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.