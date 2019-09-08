مدير مركز تطوير المناهج: كتب نظام التعليم الجديد جاهزة للتسليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، انتهى تأليفها وطباعتها، وجاهزة لتسليمها للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وأضافت في تصريحات صحفية، إن نظام التعليم الجديد يصل هذا العام للصف الثاني الابتدائي، مشيرة إلى أن المناهج تعد استكمالًا لما درسه التلاميذ بالصف الأول الابتدائي العام الماضي، بنفس المحاور: من أكون، العالم من حولي، كيف يعمل العالم، والتواصل.

ولفتت مدير مركز تطوير المناهج، إلى أنه تقرر هذا العام، فصل منهج الرياضيات في كتاب مستقل، عن كتاب الباقة متعددة التخصصات الذي أصبح يضم العلوم والدراسات الاجتماعية فقط.

وعن لغة تدريس الباقة متعددة التخصصات، قالت شلبي إن الباقة تدرس باللغة الأولى التي يدرس بها الطالب، فإذا كان الطالب مقيدًا بإحدى مدارس اللغات التي تعتبر الانجليزية لغة أولى، يكون تدريس الباقة بالانجليزية، وكذلك بالنسبة للمدارس التي تعد اللغة الفرنسية لغة أولى لها، أما بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية العادية فتدرس الباقة للطلاب باللغة العربية.

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وتابعة الدكتورة نوال شلبي، أن الوزارة منذ إطلاقها نظام التعليم الجديد، كان لديها قناعة بأن الباقة متعددة التخصصات لا بد أن تدرس باللغة العربية، لترسخ عند التلميذ لغته الأم، إلا أن أولياء أمور المدارس التجريبية والخاصة للغات اعترضوا وهاجموا الوزارة، ونزلت على رغبتهم وترجمت الباقة إلى اللغة الانجليزية والفرنسية.

وأشارت إلى أن تدريس الباقة متعددة التخصصات بلغة أخرى غير اللغة الأم، جعلها صعبة على تلاميذ اللغات، لأنها مؤلفة بلغة رصينة قد لا يجيدها الطلاب؛ لذا قررت تأليف كتاب المستوى الرفيع في اللغة الانجليزية Connect plus، الذي يتفق مع محاور المناهج بنظام التعليم الجديد؛ وذلك لرفع مستوى الطلاب في اللغة الانجليزية، ليتمكنوا من دراسة الباقة المترجمة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأليف كتاب مستوى رفيع باللغة الفرنسية لذا سمح وزير التربية والتعليم للمدارس الفرنسية بالإبقاء على كتاب المستوى الرفيع الخاص بها لحين إعداد كتاب من قبل الوزارة.

ونبهت شلبي على تلاميذ الصفوف الأولى وأولياء الأمور، بإيلاء كتاب الباقة متعددة التخصصات أهمية بالغة؛ لأنه جوهر تطوير نظام التعليم، إذ يضم الكثير من المهارات التي يجب أن يتعلمها الطلاب في هذا السن، من خلال الأنشطة، مثل: مهارات لغوية، مفاهيم علمية، مفاهيم مبسطة للدراسات الاجتماعية، مهن وفنون.

وينطلق العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر 2019، بينما ينطلق بالنسبة لللطاب بالصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم السبت الموافق 21 ستبمبر 2019.