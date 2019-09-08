لطلاب المرحلة الثالثة.. شروط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة، بإجمالي

198554طالب وطالبة .

وأوضحت التعليم العالي، شروط التحويل بين المعاهد، حيث يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وأكدت التعليم العالي، أنه لا توجد تحويلات ورقية، كما يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.