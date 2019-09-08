أسعار الدواجن تعاود الصعود والكيلو يرتفع جنيهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد إن سعر الدواجن ارتفع اليوم الأحد، إلى 18 جنيهًا بالمزرعة، ليصل سعره في الأسواق إلى 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيها.

واعتبر السيد أن قرار وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بوقف استيراد كل المنتجات الداجنة غير مؤثر على الأسعار.

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وقال رئيس الشعبة، إن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار بالسوق، لأن الكميات المستوردة قليلة جدًا مقابل ما يتم إنتاجه.

وأضاف: "من يتحكم في السوق المصري هو آلية العرض والطلب".

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

وقررت وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الأسبوع الماضي وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وأضاف السيد، أن السوق يشهد حالة من التذبذب في الأسعار خلال الأسبوع الواحد "الأسعار النهاردة مرتفعة، بكرة هتنخفض وهكذا باقي الأسبوع"، حسب قوله.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو بالمزرعة بين 16 و17 جنيها وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.