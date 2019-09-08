فرنسا: نشر 50 جنديًا بجزر الباهاماس لإنقاذ المتضررين من "دوريان"

أعلن الكولونيل فريدريك باربري المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، نشر 50 جنديا فرنسيا في جزر الباهاماس، وذلك جراء إعصار دوريان الذي أودى بحياة 43 شخصا وفقدان آخرين.
وقال الكولونيل باربري حسبما ذكر راديو فرانس بلو الإخباري الفرنسي، اليوم الأحد- إن الهدف من نشر هؤلاء الجنود هو إنقاذ السكان
وأوضح أن الظروف صعبة للغاية، مشددا على ضرورة تأمين مناطق معينة، ومساعدة السكان وتنفيذ عمليات الإجلاء ولهذا شرع الجيش بنقل المعدات بما في ذلك المركبات والتي سيتم شحنها إلى هناك، مشيرا إلى أن هذه المهمة مماثلة تماما للمهمة التي تحققت أثناء مرور إعصار (إيرما) في "سان بارتيليمي".
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن 80 ألف شخص تأثروا بإعصار (دوريان) ويجدون أنفسهم بلا مأوى ودون مياه شرب وأحيانا بلا طعام، كما دمرت بعض المنشآت بنسبة 90٪.
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