الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكًا للهدنة في سوريا في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 28 انتهاكًا لنظام وقف

العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 6 انتهاكات أخرى.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن الانتهاكات التي رصها الجانب الروسي وقعت في محافظات إدلب (وقعت 9 انتهاكات) واللاذقية (10 انتهاكات) وحلب (5 انتهاكات) وحماة (4 انتهاكات)، فيما رصد الجانب التركي الانتهاكات في محافظات إدلب (3 انتهاكات) وحلب (3 انتهاكات).