الرئيس الأفغاني: العنف الذي تمارسه "طالبان" عقبة أمام السلام

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن العنف الذي تمارسه "طالبان" يمثل عقبة أمام السلام الحقيقي، داعيا الحركة إلى وقف العنف وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة.
وأعرب غني في بيان أصدرته الرئاسة الأفغانية ونقلته "روسيا اليوم"، عن تقديره لجهود حلفاء أفغانستان، مؤكداً ألتزام بلاده بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لتحقيق السلام.
ويأتي تصرح الرئيس الأفغاني بعد ساعات من إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات السلام مع "طالبان" بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جندي أمريكي، وإصابة 11 شخصاً آخرين.
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