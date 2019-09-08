الحكومة الإسرائيلية تعتمد قانون وضع الكاميرات أماكن الاقتراع

يروج حزب الليكود الإسرائيلي لقانون وضع الكاميرات في أماكن الاقتراع على الرغم من معارضة "ماندلبليت"، واحتمالية الموافقة عليه في الكنيست لا تزال معدومة، حسبما أفادت موقع "والا" الإسرائيلي.

ووفقا لرأي المدعى العام، سيضر هذا القانون بضرورة إجراء انتخابات حرة وسرية ومنصفة.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية اليوم قانون الكاميرات أو ما يسمى قانونيًا بـ"قانون انتخابات الكنيست".

وسيتم وضع وثيقة مرئية أو صوتية في أماكن صناديق الإقتراع، والتى تنظم وضع

الكاميرات وأجهزة التسجيل في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لكى تمنع أو تحد من ظاهرة التزوير في مراكز الاقتراع.

ويروج الليكود لهذا المقترح على الرغم من الجدول الزمنى، وعلى الرغم من المعارضة الواضحة للمدعي العام "أفيشاي ماندلبليت".

ولكن يبدو أنه توجد الغالبية المطلوبة التى تتألف من 61 عضوًا في الكنيست لاستمرارية تشريع هذا القانون، رغم أن

ماندلبليت يعتقد أنه يوجد مانع قانونى وقضائي من القيام بهذا الخطوة حاليًا.

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وقدم المدعى العام وجهة نظر مفصلة لوزراء الحكومة حذر فيه من أن الترويج للمقترح سيضر بإمكانية إجراء يوم الانتخابات بشكل صحيح، وقد يعيق هذا الإجراء العملية التشريعية السريعة.

وأضاف "ماندلبليت" أنه إذا تم سن القانون في الأيام الأخيرة للكنيست الحادي والعشرين، فلن تكون لجنة الانتخابات المركزية قادرة على الاستعداد في غضون بضعة أيام لتغيير سابق وهام في طريقة إدارة صناديق الاقتراع.

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