البرلمان الموريتاني يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

صادق البرلمان الموريتاني اليوم الأحد، بأغلبية مطلقة على برنامج حكومة رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

ووفقا لما أذكر بوكالة الشرق الأوسط، فقد أعلن رئيس البرلمان والشيخ ولد بايه، في ختام الجلسة أن مائة وثمانية وعشرون نائبا برلمانياً صوتوا لصالح البرنامج

مقابل تسعة عشر رفضوه.وأشاد نواب برلمانيون خلال الجلسة بالخطط والبرامج الحكومية المرتقبة وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وإرساء دولة القانون.

مشيرين إلى أن برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف

القطاعات التي لا تزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات مهمة.وأكد رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا خلال رده على النواب أن الحكومة ملزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذي يلبي تطلعات الشعب الموريتاني على أرض الواقع..مؤكدا أنه سيتم وضع ملاحظات النواب في هذا الخصوص بعين الاعتبار.