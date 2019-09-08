وزير الخارجية الفرنسي: لا تأجيل لـ"بريكست" في الظروف الحالية

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية.

وقال في حديث لبرنامج "لو غران رانديفو" إن الجواب (...) في الظروف الحالية هو لا! (...) لن نقوم كل ثلاثة أشهر" بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، قال أمس السبت، إن نواباً بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ووافق مجلس اللوردات الجمعة، على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون الإثنين ليصبح سارياً.