خادم الحرمين الشريفين يصدر ثلاثة أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ثلاثة أوامر ملكية فجر اليوم الأحد، تضمنت إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلفاً له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأوامر الملكية شملت تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

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وأضافت أن الأمر الثالث نص على إعفاء معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل بدلاً منه بالمرتبة الممتازة.