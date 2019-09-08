ترامب يلغي المفاوضات مع طالبان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الأحد، قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجدداً".

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