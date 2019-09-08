الخارجية الأمريكية تكشف عن تحالف دولي يضم دولا خليجية وإسرائيل لمواجهة إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تحالفا دوليا يضم دولا خليجية وأوروبية وآسيوية إلى جانب إسرائيل يتشكل في الوقت الراهن من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وشدد بومبيو في كلمة ألقاها بجامعة ولاية كنساس أمس الجمعة على أن إيران هي "المشكلة المركزية" التي تسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وفي هذا السياق قال الوزير الأميركي إن الإدارة الأميركية تعمل على إقامة تحالف يضم دولا خليجية وإسرائيل وشركاء أوروبيين ودولا من آسيا لتخفيف التوتر وتقليل احتمالات حدوث صراع في المنطقة.



وأضاف أن واشنطن لديها مهمة أخرى في الوقت نفسه وهي حرمان النظام الإيراني من الثروة والموارد المستخدمة "لتنفيذ حملاته الإرهابية في أنحاء العالم" حسب تعبيره.



وتطبق إدارة الرئيس دونالد ترامب ما تسميها سياسة الضغوط القصوى على إيران بعدما أعلن ترامب العام الماضي انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية لتقييد البرنامج النووي الإيراني.



في الوقت نفسه كرر بومبيو الحديث عن استعداد ترامب للقاء القادة الإيرانيين، وقال في تصريحات لإذاعة محلية خلال زيارته لولاية كنساس "منذ أشهر يقول الرئيس ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة".



وتقوم فرنسا بوساطة لتهيئة الظروف لاجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني نهاية سبتمبر/أيلول الجاري خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقد بدأت إيران في مايو/أيار الماضي التحلل تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.



وأعلنت طهران الأربعاء الماضي مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن السبت تفاصيل هذه المرحلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

