بيان سعودي إماراتي مشترك يرحب باستجابة الحكومة والانتقالي للدعوة للحوار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر بيان سعودي – إماراتي مشترك يرحب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للدعوة للحوار. المصدر: – العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.