الحكومة الأفغانية: السلام الحقيقي مرهون بقبول طالبان وقف العنف

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة.

جاءت التصريحات تعليقاً على إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات سلام مع “كبار زعماء” طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند. وقال مكتب غني “السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار”.

وأفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن “الحكومة الأفغانية، في ما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم”.

وقال ترمب السبت إنه ألغى محادثات السلام بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 شخصاً آخرين.

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وأضاف أنه كان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.

وكان الرئيس الأميركي قال، الأحد، إنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أميركي و11 شخصا آخرين.

وأكد في تغريدة نشرها على “تويتر”: “إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام فربما ليس لديها القوة للتفاوض على اتفاق مجد”.

وأضاف ترمب أنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع “كبار زعماء” طالبان، اليوم الأحد، في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند. وقال ترمب إنه كان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني، ولكنه قال إنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: كابول – وكالات