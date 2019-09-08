كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صالحي": الاتحاد الأوروبي فشل في احترام الصفقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على اكبر صالحي، إن الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من اتفاق عام 2015 منذ أكثر من عام.

جاءت تصريحات صالحي اليوم الاحد عقب اجتماع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طهران.

وقال صالحي إن الاتحاد الأوروبي "كان من المفترض أن يملأ الفراغ" في إنفاذ الصفقة، لكن "للأسف لم يتمكنوا من ذلك".

وجاءت الزيارة التي قام بها فيروتا بعد يوم من إعلان إيران أنها ستبدأ في استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يحظرها الاتفاق.

تحاول إيران الضغط على أوروبا للوفاء بوعدها بالراحة الاقتصادية، على الرغم من العقوبات الأمريكية. كما سيلتقي فيروتا محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني.

وقد زار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، كورنيل فيروتا، طهران لحضور اجتماعات بعد أن أعلنت إيران أنها ستبدأ استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

سيلتقي فيروتا مسؤولين إيرانيين كبارا في طهران، اليوم الأحد، وأشار متحدث باسم الوكالة، اليوم، إلى أن زيارة فيروتا ستتم في إطار "التفاعلات الجارية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران"

بث التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الأحد فيديو لكورنيل فيروتا في العاصمة طهران.

أعلنت إيران يوم السبت أنها ستبدأ في استخدام نوعين من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن طهران أوقفت جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015 مع روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، في مجال تطوير الأبحاث النووية. وأكد ظريف ان هذه الخطوة تأتي ردا على الانتهاك الواسع والمتواصل للاتفاق النووي من 16 شهرا.

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يلتقي فيروتا بمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

لقد انتهكت إيران بالفعل حدود الصفقة المفروضة على التخصيب النووي ومخزوناتها من اليورانيوم، في محاولة للضغط علي أوروبا لتقديم وسيلة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية منذ أكثر من عام، مما زاد من التوتر.

و في وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها لديها مفتشين في إيران سيكون بمقدورهم النظر في التقارير التي تفيد بأن طهران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015.

أخبرت الوكالة وكالة أسوشيتيد برس يوم السبت أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا "مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغون عن أي أنشطة ذات صلة إلى مقر الوكالة".

و اضافت إنه سيجتمع اليوم الأحد مع مسؤولين رفيعي المستوى في طهران كجزء من ما وصفته بـ "تفاعلاتها المستمرة" المتعلقة بمراقبتها بموجب الاتفاق النووي. تجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تصدر تقارير الامتثال، في فيينا يوم الاثنين.

وقد ادان كبير مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة خرق إيران الأخير لشروط اتفاقها النووي مع القوى العالمية، في أعقاب إعلان طهران أنها تستخدم أجهزة طرد مركزي أسرع.