كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم استقلال بابوا الغربية: نحن بحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الزعيم المنفي لحركة الاستقلال في بابوا من احتمال وقوع حمام دم بعد أسابيع من الاضطرابات التي تجتاح أقصى شرق إندونيسيا.

ومع استمرار عشرات الآلاف من المتظاهرين في التجمع في جميع أنحاء بابوا في أعقاب ضجة واسعة النطاق بسبب التمرد العنصري ضد طلاب بابوا، انتهت الدعوات إلى الحكم الذاتي التي تغذي المظاهرات الجماهيرية بمواجهات عنيفة بين المدنيين وقوات الأمن.

و"حسبما نقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن وكالة "أ ف ب"، يضغط بيني ويندا، رئيس حركة التحرير المتحدة لبابوا الغربية، من أجل "استفتاء حر وديمقراطي" تدعمه الأمم المتحدة.

وقال "ويندا" لوكالة "فرانس برس" "نحن بحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة. إنها حقبة جديدة وأنا واثق من أن العالم بدأ يلاحظ ما يجري".

تجدر الإشارة إلى أن تمرد انفصالي منخفض المستوى قد اشتعل على مدار عقود في بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة، بعد استيلاء جاكرتا على المنطقة الغنية بالمعادن في الستينيات. وكان التصويت على البقاء داخل الأرخبيل يعتبر على نطاق واسع مزورًا.

وكررت إندونيسيا، هذا الأسبوع، موقفها المتمثل في أن التصويت الجديد على الاستقلال كان غير بداية، وألقت أصابع الاتهام على "ويندا" لإذكاء الاضطرابات.

"وندا" - الذي أغضب جاكرتا من خلال الضغط من أجل تحقيق حقوق الإنسان للأمم المتحدة واستقلال بابوا في منتدى جزيرة المحيط الهادئ مؤخرًا - رفض مزاعم الحكومة بأنها "ذات دوافع سياسية".

غالبية البابويين مسيحيون وإثنيون من أصل ميلانيزي مع القليل من الروابط الثقافية مع بقية إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة.

اندلعت عاصفة من أعمال الشغب والاحتجاجات في الدولة الأرخبيلية بجنوب شرق آسيا بعد إلقاء القبض في الشهر الماضي على عشرات من الطلاب البابويين - الذين تعرضوا للاعتداء العنصري - في ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا سورابايا.

وقُتل خمسة مدنيين وجندي في الفوضى، لكن الناشطين يقولون، إن عدد القتلى أعلى.

وقال "ويندا"، وهو متمرد سابق مُنح حق اللجوء في بريطانيا بعد فراره من السجن في إندونيسيا حيث واجه تهمًا بالقتل والحرق العمد مرتبطة بهجوم من الشرطة، إن الاضطرابات ستستمر - لا يمكنني إيقافها.

وأضاف رئيس حركة التحرير المتحدة لبابوا الغربية: "لقد طلب منهم - مواطني بابوا - أن ينظروا إلى جذر المشكلة، لكن الحكومة الإندونيسية لا تريد ذلك. إنهم يرسلون المزيد من القوات العسكرية".

وأوضح "ويندا"، أن اشتباكًا كبيرًا مع قوات الأمن قد يلوح في الأفق، حيث تدفق الآلاف من رجال الشرطة والجنود إلى المنطقة وشكلت الميليشيات المدنية.

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وتابع: "ما يحدث الآن مثير للقلق. إنها تيمور الشرقية القادمة. لا نريد أن نرى مجزرة ثم رد فعل العالم".

وقالت هيومن رايتس ووتش يوم أمس السبت، إن السلطات الإندونيسية تتعرض لضغوط لإجراء تحقيق نزيه في مقتل 10 من مواطني بابوا على الأقل خلال الاضطرابات الأخيرة.

وذكرت إيلين بيرسون، المديرة الأسترالية في هيومن رايتس ووتش: "على الشرطة الإندونيسية واجب تجنب استخدام القوة ردًا على البابويين الذين يأخذون مظالمهم إلى الشوارع".

وأضافت: "يجب التحقيق في أي استخدام غير مشروع للقوة ومحاسبة المسؤولين".

لطالما اتهم نشطاء الجيش الإندونيسي بارتكاب فظائع ضد المدنيين في بابوا.

ووفقًا لـ"هيومن رايتس ووتش"، فقد تم حث السلطات الإندونيسية على التحقيق في مقطع فيديو يظهر رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي وهم يطلقون ذخيرة حية على حشد من المتظاهرين البابويين داخل مكتب دياي ريجنسي حيث تم الإبلاغ عن مقتل ثمانية بابوا وجندي إندونيسي.

وتم التقاط لقطات منفصلة للغوغاء الإندونيسيين، والشرطة، والجنود المسلحين بالسواطير المحيطة بالسكن الطلابي البابوي في حي أبيبورا، حيث زُعم أن طالبًا قد طعن حتى الموت وأُصيب أكثر من 20 شخصًا، منهم 13 في المستشفى.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه في 20 أغسطس رجلاً تم قتله وإخراج احشاؤه وجرح آخرون لحظات بعد اشتباك عنيف.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على الشرطة التوقف عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المتظاهرين.

يوم الأربعاء، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إنها "تشعر بالانزعاج" من أعمال العنف في بابوا.

وأضافت، في بيان: "أشجع السلطات على الدخول في حوار مع شعب بابوا ... بشأن تطلعاتهم واهتماماتهم، وكذلك لاستعادة خدمات الإنترنت والامتناع عن أي استخدام مفرط للقوة".

منذ أن بدأت المظاهرات، تم تقييد وصول الصحفيين الأجانب إلى بابوا بسبب إحباط إغلاق الإنترنت لأي تقارير محتملة عن الوضع.

في الأسبوع الماضي، احتفلت تيمور الشرقية الصغيرة بالذكرى العشرين لتصويتها على الانفصال عن إندونيسيا، والتي أطلقت موجة من سفك الدماء التي ارتكبها الجيش والميليشيات التابعة له.

وقال "ويندا": "لن نفوز في حرب مع الجيش الإندونيسي. سلاحنا سلمي - استفتاء".