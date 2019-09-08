كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس السيادي بالسودان: لا نرى داعيا لإستمرار العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنه لا يرى داعيا لاستمرار العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.

وقال حميدتي في مقابلة خاصة مع (قناة الحرة): “لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان”، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، وقال: “وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار”، وأكد استمرار الجهود الحكومية “لحل الأزمة الاقتصادية”، ونفى وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: “الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك”.

وقال حميدتي إن “الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية”، واصفا تعيين غندور رئيسا للحزب بأنه “شأن داخلي”.

حسم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قضية مشاركة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير، في المرحلة الانتقالية، محذراً من محاولة البعض "التربص بالثورة".

وفي مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال البرهان إن "حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيداً عن الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني رفضه".

وأكد البرهان في الوقت نفسه، أنه "لاحظر على أي فرد من أفراد حزب المؤتمر الوطني، ولكن سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن".

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وقال البرهان إن "لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني".

كما طالب "الأحزاب بأن تجهز نفسها للانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "السلام يمثل تحد يحتاج إلى عمل وثقة للوصول إليه".

وأشاد البرهان برئيس الوزراء المكلف، عبد الله حمدوك، قائلاً إنه "شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل في تحقيق أهداف الشعب".



وشدد على أن الحكومة، المتوقع أن ترى النور في الساعات القليلة القادمة، ستكون "مدنية معنية بكيان الدولة والثورة..".

وأكد أن "الشعب السوداني يستحق أن يكافأ على صبره"، مشددا على أن "التحدي الذي يوجهنا هو الالتزام بأهداف الثورة".

الاقتتال القبلي في بورتسودان

وتطرق أيضاً إلى الاقتتال القبلي الذي شهدته بورتسودان قبل أيام، معتبراً أن "الأحداث التي شهدتها المدينة مؤسفة وهي من مخلفات النظام السابق"، مؤكدا أن "الأوضاع باتت الآن هادئة بفضل جهود جهات كثيرة".