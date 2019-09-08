كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلومبرج": إيران تستخدم أسطول ناقلات "سري" لتسليم النفط لشركائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، في وقت سابق، أن طهران تعمل "ليلًا ونهارًا" لإيجاد طرق لتصدير نفطها الخام وسط جهود الولايات المتحدة لجعل صادرات النفط في الجمهورية الإسلامية إلى الصفر.

وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج"، نقلاً عن خبراء، فإنه مع استمرار العقوبات الأمريكية ضد إيران، تستخدم طهران العديد من التكتيكات التي تساعد ناقلات النفط الإيرانية على توصيل النفط لشركائها التجاريين.

وحسب الوكالة، زعمت المصادر، أن العديد من هذه السفن قد "غرقت"، وأغلقت المستجيبات لتجنب اكتشافها.

وقال ديفين جيوغيجان ، المدير العالمي للاستخبارات البترولية في شركة Genscape Inc. في دنفر، بولاية كولورادو، إن "إيران صندوق أسود، لكنها أيضًا ليست صندوقًا أسود" لأن هناك بعض الطرق للكشف عن نشاط طهران السري.

وادعى "جيوغيجان": "تقوم إيران ببساطة بوضع نفطها في أيدي الأشخاص الآخرين - أو علب الصفيح الخاصة بهم - أكثر مما توقعه أي شخص".

وأصر دانييل جربر، الرئيس التنفيذي لشركة Petro-Logistics SA التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، على أن "إيران أصبحت الآن أكثر سرية كما كانت في أي وقت خلال السنوات الأربعين الماضية".

من جهتها، قال سماح أحمد، من مركز الأبحاث Kpler، ومقره باريس، لوكالة "بلومبرج"، إن إيران تلجأ إلى مجموعة من التقنيات، بما في ذلك "عدة عمليات نقل من سفينة إلى سفينة خارج الرادار، من أجل نقل النفط في مواجهة العقوبات الامريكية.

في هذا السياق، أصر خبير Homayoun Falakshahi، بدوره، على أن "هدف الولاياالت المتحدة المتمثل في خفض صادرات إيران إلى الصفر لم يتحقق".

في الوقت نفسه، ادعى أن: "إدارة ترامب كانت ناجحة للغاية في ممارسة أقصى قدر من الضغط" على الجمهورية الإسلامية.

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ونقلت وكالة "بلومبرج" عن Kpler قوله، إنه على الرغم من العقوبات الأمريكية، نجحت إيران في الحفاظ على "تدفقات محدودة إلى الصين، وأكبر زبائنها، والبعض الآخر إلى تركيا وسوريا".

إيران تدعو الصين وحلفاء آخرين إلى شراء المزيد من النفط

تأتي هذه التصريحات، بعد أن عبر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، عن أمله في أن يكون شريكها الاقتصادي الرئيسي الصين وحلفاء إيرانيون آخرون "أكثر نشاطًا في شراء النفط الإيراني".

جاء هذا التصريح، في الوقت الذي وصف فيه وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة، جهود طهران المتواصلة لإيجاد طرق لتصدير نفطها الخام في مواجهة العقوبات الأمريكية.

في تطور منفصل، استشهدت وكالة "رويترز" بأبحاث من ثلاث شركات تتبع حركة الناقلات قولها، إن الصين واصلت وارداتها من النفط الخام الإيراني في يوليو، بعد شهرين من انتهاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية.

ووفقًا للبيانات، قامت الناقلات بتفريغ ما بين 4.4 مليون و 11 مليون برميل من النفط الخام في الصين في يوليو، ويعتقد أن بعض النفط ذهب إلى احتياطي النفط الاستراتيجي للصين.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على إيران

تأتي هذه التطورات على خلفية العلاقات الأمريكية الإيرانية المتفاقمة، والتي وصلت إلى مستوى جديد بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو 2018.

بعد ذلك، أخضعت واشنطن جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية تقريبًا للعقوبات، متعهدة بدفع جميع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر ومطالبتها بالدول الأخرى بالتوقف عن شرائها من إيران. وأعلن البيت الأبيض أيضًا قرار عدم إعادة إصدار التنازلات عن النفط الإيراني بعد انتهاء صلاحيته.