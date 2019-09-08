بوليف يسارع إلى التفاعل مع فاجعة الراشيدية ويتمنى العثور على المفقودين وهم سالمين

سارع كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، إلى تقديم التعازي لعائلات ضحايا حادث انقلاب حافلة ضواحي الرشيدية، صباح اليوم الأحد.

وكتب بوليف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “أحر التعازي لأسر شهداء الحافلة، التي جرفها فيضان واد بإقليم الرشيدية، ونسأل الله أن يتم العثور على باقي المفقودين، وهم سالمون”.

واستيقظت الراشيدية، صباح اليوم، على فاجعة انقلاب حافلة، أسقطت ستة قتلى، وعشرات المصابين.

Advertisements

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت أنه، في حصيلة أولية، لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدارالبيضاء، والريصاني، انقلبت، صباح اليوم، في قنطرة “واد دمشان” على مستوى جماعة الخنك إقليم الرشيدية، جراء السيول الفيضانية، التي شهدها الوادي.

وأوضحت السلطات أنه على إثر هذا الحادث انتقلت إلى عين المكان كل المصالح المعنية والمختصة، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين، الذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة.

ولا يزال مفقودون جراء الحادث، إذ أعلنت السلطات تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة، المعتبرين، حاليا، ضمن تعداد المفقودين.