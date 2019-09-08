شيشاوة.. إيقاف أربعة أشخاص بينهم جندي بتهمة الاتجار في المخدرات 

تمكنت عناصر الدرك الملكي في شيشاوة، صباح أمس السبت، من تفكيك عصابة، مكونة من أربعة أشخاص، من بينهم جندي، وهي متخصصة في الاتجار في المخدرات، واستهلاك، وحيازة المخدرات الصلبة “الكوكايين”.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهمين تم اعتقالهم إثر بحث معمق، قامت به عناصر الدرك على خلفية اعتقال شخصين على متن سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الشيرا، تقدر بنصف كيلوغرام، عند حاجز للدرك.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى المتهمين خلال البحث التمهيدي مكن من الوصول إلى المزود الرئيسي، الذي يقطن في نواحي تاونات، والذي اعتقل، ليلة أول أمس الجمعة .

وتقرر إيداع المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، من أجل الاتجار، والحيازة، واستهلاك المخدرات، السجن المحلي الأوداية.