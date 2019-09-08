خبير اقتصادي: زيارة عبد المهدي للصين ستمهد لثورة إقتصادية في العراق

توقع عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار، الاحد، ان تكون زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة إلى الصين تمهيدا لثورة إقتصادية مرتقبة في العراق.

وقال العطار في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "زيارة رئيس الوزراء عادل المهدي إلى الصين نهاية الشهر الجاري مهمة جدًا للاقتصاد العراقي"، متوقعًا "تأسيس مشاريع كبرى مع الصين تكون إنطلاقة لثورة إقتصادية مرتقبة في العراق".

واضاف العطار انه "من المرجح اتفاق عبد المهدي مع الشركات الصينية على مشاريع الطرق وسكك الحديد وتأسيس طرق دولية جديدة تربط العراق بدول الجوار، فضلاً عن أنشاء مدن صناعية كبرى في جميع المحافظات".

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ودعا العطار "رئيس الوزراء إلى التباحث مع الشركات الصينية المتخصصة بالبناء العامودي للسكن من أجل ادخالها للعراق للشروع بمشاريع سكنية عامودية لحل أزمة السكن"، مبينًا أن "الصين من الدول الأوائل في حل أزمة السكن عن طريق البناء العامودي".

يذكر ان وزارة الخارجية قد اعلنت في 6 ايلول 2018 ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيجري زيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية نهاية شهر أيلول الحالي.